Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın başkanlığını yürüttüğü, ihtiyaçlı öğrencilere finansal destek sağlama amacı güden “Bağımsız Sosyal Destek Fonu” isimli kuruluşa maddi destek sağlayan kişi ve firmaların, Rum hükümetiyle ve Hristodulidis’le ilişkileri olduğu yönündeki Sayıştay raporu ve tepkiler Rum basınının manşetlerinde yer aldı.

Politis gazetesi: “Bireysel İlişki Katkıları – First Lady’nin Fonu Sayıştay Raporunda Zan Altında – Sayıştay Yatırımcı İsimlerini İstiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in eşi First Lady Filippa Karsera’nın başkanlığın yürüttüğü ve ihtiyaçlı öğrencilere yardım amacı güden “Bağımsız Sosyal Destek Fonu” isimli kuruluşun Rum Sayıştay raporuyla zan altında kaldığını yazdı.

Gazete, sadece özel kişilerden bağış kabul eden kuruluşun diğer vakıflardan farklı olduğunu, yasayla oluşturulan fonun, başkanlığını Karsera’nın yürüttüğü, üç bakanlığın genel müdürleri ile genel mali müşavirin de üyeleri olduğu bir komite tarafından yönetildiğini belirterek, fona bağışta bulunan şirket veya kişilerin Hristodulidis’in kararlarından doğrudan etkilenebileceklerini vurguladı.

Sayıştay raporunda, bazı denizcilik şirketlerinin, finans kuruluşlarının, özel kişilerin, devletle ihale görüşmesinde bulunan bazı şirketlerin ve Altın Pasaport yatırımcılarının söz konusu fona bağışta bulunduklarını belirtilirken, Karsera ve Fon yönetimini, bağışçıların isimlerini açıklamaya çağırdı.

Gazete, söz konusu fon ve yatırımcılarının Hristodulidis’le ilişkileri olabileceği yönünde şikayette bulunan AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in dünkü açıklamasına da yer verdi.

Hristofidis, Sayıştay raporunun ciddi iddialar içerdiğini vurgularken, fondan finansman sağlanan öğrencilerin de zan altında olduğunu, yardım yapılan öğrencilerden bazılarının kriterleri karşılamadığı, yapılan yardımların şeffaf olmadığı iddialarını da gündeme getirdi.

Öte yandan fon yönetim kurulundan da dün bir açıklama geldi.

Sayıştay’ın raporuyla görev ve yetkilerini aştığı belirtilen açıklamada, teknokrat düzeyinde bir kontrolün politik suiistimal malzemesi yapılacağı endişesi dile getirildi.

Gazete açıklamada, bağışçıların listesinin açıklanacağına dair bir ifadenin ise yer almadığını vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklar yansıttılar:

Fileleftheros: “Sayıştay ile Öğrenci Destekleme Fonu Arasında Kavga – Rapor: 2,5 Milyon Euro Bağış ve Kuşkulu Öğrenci Finansmanları”.

Haravgi: “Başkanlıktan Üstünü Örtme Operasyonu – First Lady’nin Fonu Konusundaki Sayıştay Raporunu ‘Düzeltme’ Müdahaleleri”.

Alithia: “Karartma Yerine Şeffaflık – Sayıştay Hesap Vermeden Yardım Yapılma Modeline Kuşkuyla Bakıyor”.