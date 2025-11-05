Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü toplantısında ara bölgede tarım yapan çiftçilerin sorunları ile teşvik verilmesi konuları ele alındı.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün yaptığı toplantıda, Lefkoşa’nın batısında, Güzelyurt bölgesine doğru ara bölgede tarım yapanlara teşvik verilmesinin yanı sıra çiftçilerin yaşadıkları sorunların ele alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkan Vekili, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Bostancı, Zümrütköy ve Gayretköy'de ara bölgeye ekim yapanların ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Hristofidis, Peristerona, Astromerit ve Akaki gibi köylerin de benzer şekilde etkilendiğini vurguladı.

Toplantı çerçevesinde çiftçilerin güvenliği ve tarıma devam etmeleri için teşviklerin artırılması, BM ile iş birliğiyle bölgedeki konut projelerinin geliştirilmesi de ele alındı.