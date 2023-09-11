Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün verdiği röportajında, muhalefette olan DİSİ’nin Hükümet’e dahil olması için yaptığı çağrı tepkilere neden oldu.

Politis gazetesi, DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Hristodulidis’in Fileleftheros gazetesine dün verdiği röportajda yaptığı çağrıyla ilgili yazılı açıklama yaptığını ve DİSİ’nin muhalefette kalacağını tüm taraflara net şekilde anlattığını yazdı.

Habere göre Dimitriu, DİSİ’nin kamu yararını gözeterek, muhalefet bölgesinde ciddi ve sorumlu bir siyasi güç olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Dimitriu ayrıca, DİSİ’nin içteki birliğinin tartışmaya açık olmadığını ve herkesin, Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere tüm büyük tahriklerle mücadele etmek için sorumluluk bilinciyle çalışması gerektiğini belirtti.

Gazete, DİSİ Milletvekili Dimitris Dimitriu’nun da Hristodulidis’in röportajına tepki göstererek, Hristodulidis’in yapmış olduğu bu çağrının içeriği boş, zamansız ve gereksiz bir çağrı olduğunu söylediğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, AKEL’in Hristodulidis’in DİSİ’ye yaptığı işbirliği açılımıyla ilgili açıklamasında, olayların seçim öncesi dönemde Hristodulidis, eski Başkan Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin planladığı şekilde geliştiği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, Hristodulidis’in DİSİ’ye Hükümet’e katılması için resmi çağrıda bulunduğunu ve izlediği politikaların DİSİ ile uyuştuğunu belirttiğini; ancak durumun, seçim öncesi dönemde vatandaşla alay etmek ve DİSİ egemenliğinin devam etmesi için planlandığı gibi geliştiğini kaydetti.

Haberde, DİSİ Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise Hristodulidis’e DİSİ açılımı konusunda yeşil ışık yaktığı ve memleketin iyiliği için birlik olmak gerektiğini vurguladığı ifade edildi.