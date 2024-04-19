Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde diplomat olarak görev yaptığı sırada haksız yere ödenek aldığına ilişkin iddialar Rum Sayıştay raporuyla yeniden gündeme geldi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde diplomat olarak görev yaptığı sırada haksız yere ödenek aldığının dün yayımlanan Sayıştay raporuyla doğrulandığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Brüksel’de görev yaptığı dönemde, dönemin Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis tarafından Güney Kıbrıs’a geri çağrılması ve Rum Başkanlık Bürosu Şefi görevine getirilmesine karşın 3 ay boyunca dış görev ödeneği almayı sürdürdüğünü ve bu durumun gazetenin o dönemki bazı haberlerinde ifşa edildiğini belirtti.

Sayıştay’ın ise dün yayımladığı raporla, Hristodulidis’in yasal olmayan bir şekilde 16 bin 514 euro’uk bir ödeme aldığını açıkladığını belirten gazete, Sayıştay’ın daha önce de Hristodulidis’e, bu görevlerine paralel olarak Rum Hükümet Sözcülüğü görevini yürütürken haksız yere aldığı 55 bin euroyu iade etmesi çağrısında bulunduğunu da aktardı.