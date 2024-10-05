Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen “1974-2024: Kıbrıs’taki Türk İşgalinden 50 Yıl” konulu konferansa gelişinde yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın gelecek hafta yapılacak ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınacağı MED9 toplantısına ev sahipliği yapacağını anımsatan Hristodulidis, toplantı çerçevesinde daha fazla gerilimden kaçınılması için AB olarak bazı girişimlerde bulunmalarının mümkün olup olmadığı üzerinde duracaklarını belirtti.

-Palmas

Fileleftheros gazetesine göre Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Rum Yönetimi’nin Orta Doğu’da yaşanan duruma müdahalesinin, insani ve barışçıl kısımlarla sınırlı olduğunu ifade etti.

Palmas, Larnaka’ya bağlı Kalavaso’daki “Andreas Nikolaou” kışlasındaki Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait Cephanelik İnceleme Tesisinin açılışında yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın tam bir teyakkuz durumunda olduğunu, tüm mekanizmaların Lübnan’daki kriz için çalıştığını belirtti.

Yabancı ülkelere, vatandaşlarını Lübnan’dan tahliye etmeleri için yardım sağladıklarını belirten Palmas, bunun; ülkenin jeostratejik ve jeopolitik değerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Palmas, Lübnan’dan ayrılmak isteyen insanlara yardım amacıyla taleplerin tümüne yanıt vermeye özen gösterdiklerini de belirtti.

Palmas hakim olan mevcut durum nedeniyle de güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkati çekti.

-Rauna Fransız mevkidaşı ile görüştü

Filelftheros gazetesi aynı haberde Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Rauna’nın, MED 9 Avrupa İşleri müsteşarları ve bakanları toplantısı çerçevesinde Fransız mevkidaşı Benjamin Haddad ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ve yakın iş birliği teyit edildi.