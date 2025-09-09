Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili haber ve açıklamalar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesinin “Elektrik Bağlantısında İlerleme Yok” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Rum kesiminin elektrik bağlantısına olan desteğini vurguladığı ve herkesin üstlendiği taahhütleri yerine getirmesini istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ise pazar günü yaptığı açıklamada proje konusunda Güney Kıbrıs’tan ne beklediğini çok açık bir şekilde söylediğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in ise Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'ne (ADMİE) 25 milyon Euro ödeme yapılması konusuna net bir şekilde yanıt vermediğini kaydetti. Miçotakis sözkonusu açıklamasında, Rum kesiminden sorumluluklarını yerine getirmesini ve ADMİE’ye 25 milyon Euro ödeyerek projeye desteğini pratikte de göstermesini istemişti.

Rum hükümetinin başlangıçta 25 milyon Euro’nun ödenmesine itiraz etmediğini ancak çalışmaların ilerlemesiyle ilgili kaygılı olduğunu yazan gazete, gerek anlaşmada, gerek ödemeye dair düzenlemede "ödemenin, çalışmalardaki ilerlemeye bağlı olduğu"na ilişkin madde olmadığına işaret etti.

Projeyle ilgili olarak Rum hükümetinin resmi söyleminin, Rum vergi mükelleflerine yüklenecek olası bir zarar ziyanı önlemek veya azaltmak için bir düzenleme yaptığı şeklinde olduğunu yazan gazete, perde gerisinde siyasi bir düzenleme yapıldığını savundu.

Hristodulidis ile Keravnos’un proje konusunda aynı çizgide oluğunu ve aralarında fikir birliği olduğunu da yazan gazete, Keravnos’un projenin uygulanmasında engel teşkil etmediğini ve Hristodulidis ile bakanların da Keravnos ile hem fikir olduklarını kaydetti.

Konunun Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerle alakalı olmasından ötürü Hristodulidis’in konuyu diplomatik-politik; Keravnos’un ise teknokratik aşamada ele aldığına işaret etti.

Keravnos’un gerek projenin sürdürülebilirliği, gerek de projenin Rum ekonomisine katkısı konusundaki çekincelerini dün tekrarladığını kaydeden gazete, bunun Rum tarafının projeyi terk edeceği anlamına gelmediğini çünkü jeopolitik boyutun göz ardı edilmediğini belirtti.

Nikos Hristodulidis, konunun ulusal egemenlik konularıyla da ilgili olduğunu dile getirerek, az şey söylenip, çok şey yapılmasının önemine işaret etti. Hristodulidis kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla Rum Yönetimi'nin ulusal çıkarlarını tehlikeye atma veya şüpheye düşürmesinin söz konusu olmadığını da söyledi.

Hristodulidis açıklamasında Rum Yönetimi'nin jeostratejik açıdan öneme sahip olan bu projeye tam anlamıyla bağlı olduğunu da ifade etti.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bu projeyle ilgili bazı taahhütler üstlendiğini ve Rum kesiminin üstlendiği yükümlülükleri yerine getireceğini dile getiren Hristodulidis, projenin tüm paydaşlarının da aynı sorumlulukla hareket etmesini beklediğini kaydetti.

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün RİK’e yaptığı açıklamaya da yer veren gazeteye göre, projeyle ilgili çekincelerini tekrarlayan Keravnos, Rum ekonomisinin dayanıklılığı ile gelişim sürecinin güvenceye alınması için büyük yatırım projeleriyle ilgili sorular sormak ve olguları analiz etmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Haberde, ADMİE’ye 25 milyon Euro’luk ödeme yapılmasının Rum Maliye Bakanlığı'nın onayına ihtiyacı olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiği ve bu ödeneğin devlet bütçesinde kayıtlı olduğu kaydedildi.

Haravgi’ye göre ise projenin maliyeti ve zaman takvimiyle ilgili net unsurlar olmadığını söyleyen Keravnos, uluslararası tecrübenin böyle projelerin karmaşık olduğunu ve her zaman istenilen sonuca ulaşmadığını gösterdiğini de aktardı.