Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, enerji konulu “Gastech 2025” forumuna katılmak üzere Milano’ya gitti.

Haravgi gazetesi, forum çerçevesinde üç günlük temaslarda bulunacak Papanastasiu'nun, enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği için enerji politikalarının değerlendirilmesi konulu formda yer alacağını yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun, Mısır Doğal Kaynaklar ve Petrol Bakanı Karim Badawi’yle Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki enerji işbirliği ile Mısır’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) değerlendirilmesi konularındaki bir panele katılacağını, ayrıca TotalEnergies, ENI, ExxonMobil, Chevron, Petronas gibi şirketlerin yetkilileriyle temaslar gerçekleştireceğini belirtti.

Papanastasiu ayrıca, “East Mediterranean Gas Forum” Genel Sekreteri Osama Mobarez’le de biraraya gelecek.