Lefkoşa'da prefabrik bir evde 2 bin 170 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 4 adet tabanca ve çeşitli milimetrelerde mermi, bir adet hava tüfeği ele geçirildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, sözkonusu eve, boş bir arazi içerisinde Pile’de dört aracın kundaklanması ve cinayet girişiminde kullanıldığı tespit edilen bir araç bulunmasıyla başlatılan soruşturma neticesinde ulaşıldı.

Gazete polisin, bahse konu evin, cinayet girişimi ve kundaklama olayıyla tutuklu 5 kişiyle alakalı olduğuna inandığını da yazdı.

Öte yandan Lefkoşa'da 18 yaşlarındaki üç kişi, tasarruflarında saldırı aletleri ve havai fişek bulundurmaktan tutuklandı. Fileleftheros gazete, Lefkoşa’nın Strovolo semtinde, polis tarafından durdurulan ve 18 yaşlarında olan üç gencin kullandığı ayrı araçlarda saldırı aletleri ile havai fişek tespit ettiğini yazdı. Üç gencin polis tarafından tutuklandığı kaydedildi.