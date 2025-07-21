Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, genişletilmiş toplantı için New York’a giderken, başarı sağlayan üç hedefi ortaya koyduklarını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, 1974 yılında hayatını kaybedenler için Apostolos Varnavas Kilisesi'nde düzenlenen ayin sonrasında, gazetecilere yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis, New York’taki genişletilmiş toplantıda ileriye yönelik büyük adımların atılmaması konusundaki eleştirileri yanıtlarken “kendisinin, iyi sonuçlar istediğini ancak bunun sadece kendilerine bağlı olmadığını söylediğini” anımsattı.

Hristodulidis, en azından üç hedefi ortaya koyduklarını, en önemlisi yeni görüşmelerin yapılması ve BM Genel Sekreteri tarafından çabaların sürdürülmesiyle, buna ulaştıklarını ifade etti.

Hükümeti devraldığı Mart 2023’te, Cumhurbaşkanı Tatar ile Ankara’nın, egemen eşitliğin, iki devletli çözümün kabul edilmemesi, Kıbrıslı Türklere doğrudan ticaretin sağlanmaması durumunda herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyecekleri yönünde söylemlerde bulunduklarını savunan Hristodulidis, iki buçuk yıl sonra, faaliyetleri ve planlamaları neticesinde bu hareketliliğin kaydedildiğini ileri sürdü.

Hristodulidis istedikleri yerde de olmadıklarını, durumu güzelleştirmeye bile çalışmadığını ancak faaliyetleri ve hamlelerinin bu sonuçları getirdiğini söyledi.

Hristodulidis bir soru üzerine BM Genel Sekreteri Guterres’in, TC Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın mevcudiyetinde, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu net bir şekilde dile getirdiğini belirtti.

Guterres’in ayrıca Athienu’yu(Kiracıköy) Eylence’ye bağlayan geçiş noktasının açılmasıyla ilgili Türk tarafına yönelik yoğun çaba sarf ettiğini belirten Hristodulidis, açıklaması çerçevesinde AB’nin etkin rolünün öneminden bahsederek AB’nin Türkiye’ye baskı uygulayabileceği araçlara sahip olduğunu savundu.

20 Temmuz’un anma ve saygı günü olduğunu ifade eden Hristodulidis, KKTC’deki etkinlikler için ise “her yıl olduğu gibi, TC Cumhurbaşkanı’nın gelmesiyle, utancın kutlamalarının yapıldığını” iddia etti.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının işgalinin, Türkiye’ye stratejik hedeflerini, gerek Avrupa süreci gerekse bölgede oynamak istediği rol konusundaki stratejik hedeflerine ulaşmasını engellediğini” de savundu.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Kıbrıs sorununda, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede müzakere etmeye hazır olduklarını da bir kez daha yineledi.