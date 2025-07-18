Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı genişletilmiş Kıbrıs toplantıları çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı ikili temaslar bugün Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in görüşmeyle ilgili yazılı açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis Hristodulidis’in görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakerelerin 2017 yılında kaldığı noktadan yeniden başlamasına hazır olduğunu ifade ettiğini, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin "mihenk taşını" olduğunu savunduğu BM çerçevesi ile BM Güvenlik Konseyi kararlarına olan bağlılığını vurguladığını belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Letimbiotis Hristodulidis’in gayri resmi toplantıyla ilgili üstlendiği inisiyatiften ötürü Guterres’e teşekkür ettiğini ve üzerinde mutabakata varılan BM çerçevesinde diyaloğa hazır olduğunu yinelediğini ekledi.

-Hristodulidis-Fidan görüşmesi

Rum gazetelerinde bugün Hristodulidis ile Fidan’ın yaptığı baş başa görüşme de yer aldı.

Haravgi gazetesi “TRHaber” isimli internet sitesine dayandırdığı haberinde görüşmede Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığı ışığında AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığını belirtti. Haberde görüşmenin içeriğiyle ilgili daha fazla ayrıntının bilinmediği ifade edildi.

Politis gazetesi ise Rum tarafının verdiği bilgilere göre görüşmenin, Türkiye’nin Avrupa konularında ilerleme yaşanmasına dair ilgisi dolayısıyla önemli olduğunu öne sürdü. Gazeyte “Elde edinilen bilgilerin” Fidan’ın Nikos Hristodulidis’e, Ankara’nın Avrupa-Türk meselelerinde çözüm sağlanmasına dair özel ilgisini ifade ettiği yönünde olduğunu ileri sürdü. Gazete, Hristodulidis’in ise Fidan’a, Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi ve Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi önkoşuluyla, Güney Kıbrıs’ın Avrupa-Türk meselelerinde olumlu gelişmeler yaşanmasından yana olduğunu ifade ettiğini iletti. Gazete Hristodulidis ile Fidan’ın, konuların pratik bir şekilde ele alınmasıyla ilgili detaylara girmediğini de yazdı.

Rum Yönetimi ile Ankara arasında doğrudan bir iletişim kurulmasının olumlu addedildiğini belirten gazete ancak “diplomatik kaynakların” bu yönde konuşulanlarla ilgili bir gösterge bulunmadığına işaret ettiğini kaydetti. Haberde Hristodulidis’in Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin Kıbrıs sorununun çözümüyle bağlantısının ne olduğu konusuna ise atıf yapılmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde Hristodulidis ile Fidan arasındaki görüşmenin gündeminde Avrupa Türk meselelerinin olduğunu yazdı, Hristodulidis’in AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söylediğini iletti.

Haberde Rum kesiminin Avrupa-Türk meseleleriyle ilgili olumlu bir görüş ortaya koymak için müzakerelerin yeniden başlaması ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununa yönelik hamleler yapılmasını istediği de kaydedildi.

-AB’nin müdahalesi

Fileleftheros gazetesi ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in New York’taki beşli görüşmenin ana oturumu öncesinde, AB’nin Kıbrıs sorununda önemli bir rol oynadığına dair bir mesaj verdiğini iletti.

Leyen’in “X” platformunda yaptığı paylaşımda AB’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, AB ilke ve değerlerine bağlılığını ifade ettiğini yazan gazete, Leyen’in AB’nin, Guterres ile Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalarını desteklediğini de belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise “X” platformunda yaptığı paylaşımda AB’nin, Guterres’in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına ilişkin girişimlerini desteklediğini ifade etti.