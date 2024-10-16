Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’a gidişi öncesinde uğradığı Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile makamında görüştü. İkilinin, Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin göç/mülteciler, ticaret ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında birlikte daha fazlasını yapabileceği konusunda anlaştığı bildirildi.

Haravgi’nin İngiltere Başbakanlığı basın ofisinin görüşme sonrasında yaptığı açıklamaya dayandırdığı habere göre, Starmer “savunma ve güvenlik konularında gösterdiği iş birliği” için Hristodulidis’e, Rum lider de İngiltere’nin Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması çabalarına verdiği destekten dolayı İngiltere Başbakanına teşekkür etti.

Keir Starmer, Orta Doğu bölgesinde tırmanan gerilimin azaltılmasının ve prestijli bir siyasi çözüm bulunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Habere göre, Starmer ile Hristodulidis, "Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin ticaret, göçmenler/mülteciler ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında birlikte daha fazlasını yapabileceği" konusunda anlaştı.