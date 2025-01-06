Alithia gazetesinin haberine göre Hristodulidis, Simitis’in Başbakan olduğu dönemde, eski Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Kleridis ile tam iş birliği içerisinde, 2002 yılının aralık ayında Kopenhag’da, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin yolunu açtığını kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, Simitis’in “Kıbrıs Helenizmi” için ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, Yunan halkına taziyelerini iletti.

Haberde, Rum siyasi partilerin de açıklama yaparak, Simitis’in vefatından dolayı taziyelerini sundukları ifade edildi.