Konferansta "Amalthia inisiyatifi" de masada olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 11 Haziran Salı günü düzenlenecek ve Güney Kıbrıs’ın “Amalthia” inisiyatifinin de ele alınacağı “Eylem Çağrısı: Gazze’ye Acil İnsani Yardım” konulu “Ölüdeniz Konferansına” katılmak üzere Ürdün’e gideceği bildirildi.

Fileleftheros’a göre Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı ve BM Genel Sekreterliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği konferansa, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölge ülkeleri ve bağışçı ülkeler yanında AB’den sadece belirli ülke liderleri davet edildi.

Hristodulidis’in, “Amalthia inisiyatifinin sahibi ve uygulayıcısı ülke lideri” olarak davet edilmiş olmasına büyük önem veren Rum yönetimi bunun, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolüne ve değerine verilen önemi göstermesi nedeniyle “Ölüdeniz Konferansı'na” büyük önem veriyor.

Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun tepkisini güçlendirme ve insani ihtiyaçların acilen karşılanması yöntemleri bulunması hedefiyle gerçekleştirilecek konferansa bazı AB üyeleri, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve bölge ülkeleri katılacak.

Katılımcılar arasında aralarında Türkiye, İspanya, Yunanistan, ABD, Fransa ve Güney Kıbrıs da var.

(ŞA/GÜL)