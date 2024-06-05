Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, mülteci konusuna da değindiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Belçika Büyükelçisinin düzenlediği AB üye devletleri büyükelçilerinin çalışma yemeğine gelişinde basının ara bölgedeki düzensiz göçmenlerle ilgili sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Rum Yönetiminin herhangi bir insani yardım ihtiyacı ortaya çıkması durumunda bunu sağlamaya hazır olduğunu ve buna hazır olduklarını Birlemiş Milletlere (BM) de ilettiklerini ifade etti.

Hristodulidis Rum kesiminin girişimiyle Kızıl Haç’ın hali hazırda söz konusu kişilere yardım ettiğini ve ara bölgede bulunan kişilere insani yardım sağladığını da dile getirdi.

Sözlerinin devamında Yeşil Hat Tüzüğünden ve Rum kesiminin yükümlülüklerinden de söz eden Hristodulidis, ara bölgenin düzensiz göçmenler için yeni bir geliş yolu olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Açıklamasında söz konusu göçmenlerin Afganistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de KKTC’ye gittiğini gördüklerini ve yapacakları görüşmede bunu büyükelçilere de söyleyeceğini ifade eden Hristodulidis, Türkiye’nin Suriye ve diğer ülkelerden gelen kişilerle ilgili sorumlulukları olduğunu iddialarına ekledi.