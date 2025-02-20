Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yurt dışında çalışan Rum işçileri Güney Kıbrıs’ta çalışmaya teşvik etmek maksadıyla mayıs ayında Londra’ya gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Hristodulidis’in, ekonomi ve çalışma hayatıyla ilgili bir dizi karardan bahsettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, ekonomide devam etmekte olan kalkınmanın yeni istihdam olanakları yarattığını, işsizliğin azaldığını ve bu sebeplerden ötürü 21 Mayıs’ta, orada çalışan Rum işçileri Güney Kıbrıs’a dönmeleri için ikna etmek ve cazip paketler sunmak için Londra’ya gideceğini söyledi.