Politis ve diğer gazeteler, “Mammari” köyünde ara bölgede iki Rum çiftçinin, 15 yıldır sürdüğü tarlasını sürmeye gittiğini ancak Türk askerinin ve ardından KKTC polisinin müdahalesiyle karşılaştığını iddia ettiler.

Gazete; “Mammari’de Çiftçiye Saldırdılar” başlığıyla yansıttığı haberinde, saldırıya uğrayanların iddialarına ve Hrsitodulidis'in açıklamalarına yer verdi.

Hristodulidis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Rum çiftçiyle iletişimde olduğunu, ayrıca BM’yle de iletişime geçildiğini belirterek Rum polisine bilgi aktarıldığını, konuyu çok ciddiye aldıklarını ifade etti.

Olayın “kabul edilemez olduğunu” belirten Hristodulidis, “olayın ilk anından beri gerekli tüm önlemleri aldıklarını” da sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “İşgal Askerinden Çiftçilere Saldırı – Mammari’de Aral Bölgede Kıbrıslı Rum Çiftçilere Ciddi Saldırı”.

Haravgi: “Ara Bölgede Türkler Tarafından Yeni Bir Çiftçi Rahatsızlık Olayı”.