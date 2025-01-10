Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “X” platformunda bir açıklama yaparak, tebrik ettiği Avn’ı “Kıbrıs’ın iyi bir dostu” olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs’taki internet sayfaları ise bugünkü haberlerinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün öğle saatlerinde, yeni seçilen Joseph Avn ile görüşmek amacıyla Lübnan’a gideceğini belirtti.

Hristodulidis ile Avn arasındaki görüşmede, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeler ile iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren iç meselelerin ele alınması bekleniyor.

Hristodulidis’e Lübnan ziyareti sırasında hükümet sözcüsü, dışişleri bakanı ve Avrupa konuları müsteşarı da eşlik edecek.