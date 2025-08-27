Güney Kıbrıs’ın narenciye ürünlerinde yeşillenme hastalığıyla (huanglongbing-HLB) mücadele konusunda yabancı ülkeler ve KKTC’yle bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Politis gazetesi, HLB hastalığının ana bulaştırıcısı olan “Diaphotina Citri” (Asya Turunçgil Psillidi) zararlısının 2023 yılında Limasol’un “Fasuri” bölgesinde tespit edilmesinin ardından tüm adaya yayılan mücadele amacıyla ABD ve İspanya’dan uzmanların Güney Kıbrıs’a gelerek, incelemelerde bulunduklarını; İsrail’le de iletişim halinde olunduğunu yazdı.

Gazete, tüm ada çapında örnekler alınmasına devam edildiğini de belirtirken “İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi” aracılığıyla KKTC’yle de iş birliğinin sürdüğünü yazdı.

Haberde, KKTC’deki narenciye bahçelerinden, hastalığa sebep olan bakterinin varlığını tespit etmek amaçlı örnekler alınmaya devam edildiği öne sürüldü.