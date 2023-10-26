Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun Brüksel’de bulunduğu ve Hristodulidis ile Dimitriyu’nun, Avrupa Konseyi toplantısından önce yapılacak Avrupa Halk Partisi toplantısına katılacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Hristodulidis’in katılacağı Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Ukrayna’daki durum, göç konusu ve Orta Doğu’daki gelişmeler merkezde olmak üzere dış meselelerin ele alınacağını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi ve DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu’nun ise Brüksel’deki temasları sırasında Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Avrupa Halk Partisine mensup parti ve devletlerin başkanları aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariya Gabriel’le görüşeceğini kaydetti.

Gazete Dimitriyu’nun Brüksel’de Avrupalı komiserler ve yetkililerle görüşeceğini de ekledi.