“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Hermes Airports” semineri çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kıbrıs Rum tarafının görüşme için 20 veya 21 Ocak şeklinde iki tarih önerisinde bulunduğunu anımsattı.

Hristodulidis, görüşmenin 20 Ocak’ta olacağı konusunda dün bilgilendirildiklerini söyledi.

"Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın sadece Haspolat geçiş noktasının açılmasında ısrar etmesine bağlı olarak Rum tarafının görüşmeyle ilgili beklentisinin" sorulması üzerine Hristodulidis, “eğer gerçekten ilerleme sağlanması konusuyla ilgileneceksek, her gün kamu oyu önünde açıklama yapmamalıyız” ifadesini kullandı.

Görüşmeye, her iki taraf için olumlu bir sonuç almak için gideceğini yineleyen Hristodulidis, Tatar açısından beklentilerin olmasının son derece anlaşılır olduğunu, bununla birlikte kendi taraflarının da beklentilerinin olduğunu söyledi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca görüşmeye “tüm Kıbrıs halkını memnun edecek ortak bir zemin bulma ve sonuçlara ulaşma ruhuyla gideceğini, başka bir şey de söylemek istemediğini” ifade etti.