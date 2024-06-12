Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Ürdün'de görüştü, Kişisel Temsilci Holguin’le görüşme ayarlamak için temas halinde...

İsrail’in Refah’taki genişletilmiş askerî operasyonlarını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ürdün’ün başkenti Amman'da görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Guterres’i Kıbrıs sorunundaki çabalarına devam etmeye niyetli gördüğü belirtildi.

Hristodulidis’in, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le de görüşme ayarlamak için temas halinde olduğu haber verildi.

Fileleftheros, “Devam Etmeyi Taahhüt Ediyor… Guterres Hristodulidis’i Kıbrıs Sorununda Pes Etmediği Konusunda Temin Etti” başlıklı haberinde Guterres’in, “Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki çabaların sona erdiğini ilan etmesi yönündeki baskılarına rağmen pes etmek niyetinde görünmediğini” yazdı.

Habere göre Guterres ile Hristodulidis, Gazze’ye insani yardım için Ürdün’ün başkenti Amman'da düzenlenen “Ölü Deniz Konferansı” çerçevesinde görüştü. Görüşmede Guterres’ten hem Kıbrıs sorunundaki çabalara devam etmeye bağlılığı, hem de Kişisel Temsilcisi Holguin ile kısa süre önce yaptığı görüşme hakkında bilgi alan Hristodulidis Holguin ile görüşme ayarlamak için temas halinde bulunuyor. Görüşmenin büyük olasılıkla haziranın son haftasında gerçekleşeceği belirtildi.

Haberde Hristodulidis’in Amman’daki konferans çerçevesinde, geçen hafta New York’ta Guterres ve Holguin ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile de bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Habere göre Hristodulidis, “Eylem Çağrısı: Gazze’ye Acil İnsani Yardım” konulu Ölüdeniz Konferansı’nda yaptığı konuşmada, bölgedeki istikrar unsurları olarak tanımladığı Ürdün ile Mısır’ın, Gazze krizinin tırmanması halinde doğrudan etkilenecek ülkeler olduğuna dikkat çekti. Rum lider, bu iki ülkenin yaptığı daha fazla destek çağrısına kulak verilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

“Amalthia” planının, manevi yükümlülükleri ve insanların acısını azaltmak için eyleme ve yardıma var olduklarının ifadesi olduğunu anlatan Hristodulidis, Larnaka Limanı ile ABD tarafından Gazze kıyılarına inşa edilen geçici iskele arasında oluşturulan bu güzergahın mevcut insani yardım güzergahlarını (Mısır’ın Refah geçidi ana geçidi ve karadan ve havadan yardım ulaştırmaya çalışan Ürdün) tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Hristodulidis, kara güzergahlarının ve Refah geçidinin değiştirilemez olduğunu ve kesintisiz işlemelerine izin verilmesi gerektiğini belirterek “Bu nedenle çok endişeliyim ve Refah’taki, telafisi mümkün olmayacak ve yıkıcı sonuçlar doğuracak genişletilmiş askerî operasyonları kınıyorum.” dedi.

Politis haberi “Başkan, Guterres’i Bağlı Görüyor… Ürdün’de Gazze İçin Konferans Çerçevesinde Hristodulidis-BM Genel Sekreteri Görüşmesi” başlığıyla aktardı.

Alithia, “Başkan Hristodulidis ve Guterres, Kıbrıs Sorununu ve Amalthia’yı Görüştü… Ürdün’deki Gazze Konulu Konferans Çerçevesinde Görüştüler” başlığını kullandı.