Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda tek çözüm zemininin, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre New York’ta, Yunanistan Devrimi’nin yıl dönümü nedeniyle dış Rumların da katılımıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Hristodulidis, çözümün Birleşmiş Milletler (BM) kararları zemininde, siyasi eşitliğe dayalı ve bugüne kadar varılan uzlaşılarla Avrupa Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde olması gerektiğini kaydetti.

Hristodulidis, 1974’ün üzerinden geçen 50 seneden sonra güç birliği yaparak tahriklerle mücadele etmek ve devletin yüklediği sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olduklarını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, tarihi mücadeleleri örnek alarak, memleketin adalete kavuşması ve “işgalin” sona erip adanın yeniden birleşmesi için her çabaya hazır olduklarını söyledi.

Hristodulidis, 1974’ün üzerinden geçen yarım asır nedeniyle özellikle bu yıl, mücadelelerinin daha fazla öneme sahip olduğuna ve Orta Doğu’daki kriz ile Gazze’deki savaşın, Kıbrıs’ı yeniden “uluslararası satranç tahtasına” yerleştirdiğine işaret etti.