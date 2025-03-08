Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis 17-18 Mart’ta Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi genişletilmiş toplantı öncesinde bugün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

Hristodulidis, Yunanistan Başbakanlık binasında öğle saatlerinde başlayacak görüşmeye Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve diğer bürokratlar eşliğinde katılacak.

Politis “Başkan Bugün Atina’da… İngiltere Tezlerin Dengelenmesinden Yana” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gerek Cenevre'de, gerekse sonrasında alabileceği inisiyatifler bilinmediğinden, bugünkü görüşmede, Cenevre’de sergilenecek ortak tavrın belirlenmeye çalışılacağını yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Atina görüşmesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, Türkiye’nin, Yunanistan’ın tavrı, İngiltere’nin bugünkü duruma nasıl baktığı ve tarafların aklında olabilecek çeşitli senaryoları ele alacağını yazdı.

Habere göre, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu devlet bakanı Stephen Doughty’nin dün Ada’da yaptığı temaslar, müdahillerle ön istişare olarak değerlendiriliyor.

Cenevre görüşmesine ülkesini temsilen katılacak ve dün Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve çalışma arkadaşları dışında CTP Başkanı Tufan Erhürman, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile de görüşen Doughty, tarafların niyetlerini ölçmeye, sınırlarını tespit etmeye ve Cenevre’de net bir başarısızlık olmaması için olanakları genişletmeye çalıştı.

Gazete “güvenilir” bilgilere dayanarak, İngiltere’nin tarafların tezleri arasında bazı dengeler olması gerektiğinde ısrar ediyor olmasına rağmen Doughty’nin, Genel Sekreter’in mevcut çerçevesinden sapılmasının verimli olmadığı düşüncesinde olduğunu yazdı. İngilizlerin, zorluklara rağmen sürecin korunması gerektiğini ve bu aşamada bunun Ankara’nın tavrına bağlı olacağını düşündüklerini ekledi.

Gazeteye göre, Doughty Hristodulidis’le ikili ilişkiler, jeopolitik gelişmeler ve özellikle beklenen Cenevre görüşmelerini ele aldıkları görüşmeyi “mükemmel” diye niteledi ve ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin derinliğine özel bir atıf yaptı. İkili ilişkilerin daha da derinleşmesini dört gözle beklediğini kaydeden Stephen Doughty, doğum yeri olan Cardiff’te büyük bir Rum topluluğu yaşadığına da vurgu yaptı.

Doughty Hristodulidis ile görüşmesi öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü. İngiltere -Güney Kıbrıs ilişkilerini ve Kıbrıs sorununu ele alan iki bakanın Cenevre görüşmesine kadar sıkı temas halinde kalma konusunda anlaştıkları kaydedildi.

Doughty, DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile de görüştü. Dimitriu ile görüşmesinin ardından bunun, Güney Kıbrıs’ı ilk ziyareti olmadığını, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasında tarihi ilişkiler ve bağlar olduğunu söyleyen Doughty, İngiltere Başbakanı’nın yakın geçmişte Güney Kıbrıs’a “tarihi bir ziyaret” gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

Dimitriu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “dostum” diye nitelediği Doughty ile Commonwealth konusunda Rum meclis heyetinin İngiliz Parlamentosu’nu ziyaretleri sırasında Londra’da da görüşme fırsatı bulduğunu hatırlattı. Dimitriu, İngiltere’nin, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabasına verdiği destek için Doyghty’ye teşekkür etti. Dimitriu DİSİ’nin, müzakerelerin “uzlaşılmış (federal) zeminde, Guterres çerçevesi felsefesi ve parametrelerinde yeniden başlaması gerektiği” tezini yeniden ilettiğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da Doughty ile “çok ilgi çekici ve yapıcı” diye nitelediği görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Cenevre’den beklentilerin düşük olduğunu ancak “sonuç çıkmamasının Kıbrıs sorunu için yıkım olacağını” söyledi.

AKEL’in “Cenevre’den olumlu bir sonuç çıkması için en azından Kıbrıs Rum tarafı olarak inisiyatifleri, öneri ve yaklaşımları ile bütün olanakları kullanmaya çalışması gerektiği” inancında olduğunu belirten Stefanu, BM’nin Kıbrıs sorunundaki hareketliliği canlı tutmak, çıkmazı kaldırıp müzakerelere devam edilmesini gündeme getirecek bir perspektif için her türlü çabayı harcayacağı görüşünü ortaya koydu.

Stefanu, Doughty’ye AKEL’in, “müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesi, müzakere kazanımlarının, bütün yakınlaşmaların korunması ve Guterres Çerçevesi’nde havada kalan meselelerin görüşülmesi "gerektiği tezini ilettiğini anlattı.

Alithia “Annita Dimitriu: Doğru Yönde Olduğunu Düşündüğümüz Her İnisiyatifi Destekleyeceğiz… Douthy: ‘Cenevre Görüşmeleri Önemli’” başlığıyla aktardığı haberinde, Doughty’nin Cenevre’de yapılacak gayriresmi çok taraflı görüşmeyi “önemli” addettiğini Annita Dimitriu ile görüşmesinin ardından da belirttiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriu Doughty ile Kıbrıs sorunu dışında AB’nin İngiltere, Türkiye ve ABD ile ilişkilerine tabi konuları ele aldıklarını söyledi. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Dimitriu, Cenevre’den ne olumlu ne de olumsuz bir şey beklediğini, öngörüde de bulunamayacağını belirterek “olguların nasıl gelişeceğini görmeyi bekleyeceğim. Şimdilik Ulusal Konsey’de vardığımız görüş birliğinden sonra bizim tarafın nasıl hareket edeceğini biliyorum. Öteki tarafın ne ortaya koyacağına, önümüzde hangi veriler olacağına ve yöneteceğimiz argümanlara bağlı olacak.” dedi.