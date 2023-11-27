Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün Katar’da resmi temaslarda bulunacak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Katar’a giderek resmi temaslar gerçekleştireceğini yazdılar.

Habere göre, Katar emiri Tamim bin al Thani tarafından havaalanında karşılanacak olan Hristodulidis, Katar ile Güney Kıbrıs arasında bir iş birliği memorandumuna da imza atacak.

Gazete, Hristodulidis’in temaslarının ardından günübirlik ziyaretini tamlayacağını ve bugün adaya döneceğini de aktardı.