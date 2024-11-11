Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 29’uncu BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP 29) katılmak üzere bugün Bakü’ye gidiyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün konuya ilişkin açıklamasına yer verdiler.

Habere göre Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Rum liderin 29’uncu BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP 29) katılmak üzere bugün Bakü’ye gideceğini belirterek konferans hakkında bilgi aktardı.

Hristodulidis’in yarın sabah BM Genel Sekreteri’nin de bir konuşma yapacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacağını ve devlet başkanlarının konuşmaları çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın iklim değişikliğiyle mücadele yönündeki icraatlarını içeren bir konuşma gerçekleştireceğini belirten Letimbiotis, aynı günün akşamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından katılımcılar onuruna verilen yemeğe de katılacağını vurguladı.

Habere göre Hristodulidis’e Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Sözcü Letimbiotis, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Thessalia Salina Siambu, Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis ve diğer bazı çalışanlar eşlik edecekler.