Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde, perşembe veya cuma günü BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceği belirtildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konu hakkında yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşmenin, perşembe veya cuma günü gerçekleştirileceğini belirten Hristodulidis, görüşmenin günü ve saati belli olunca resmi açıklamanın yapılacağını da ifade etti.