Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkenin büyükelçileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, söz konusu yemekte Hristodulidis’in, “Kıbrıs sorunu, Pile’deki gelişmeler ve Kıbrıs Türk tarafının bir üçlü zirveye katılmayı reddetmesi” konularını gündeme getirmesinin beklendiğini belirtirken Hristodulidis’e Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, müzakereci Menelaos Menelau, BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacihrisanthu ve diğer yetkililerin eşlik ettiklerini de aktardı.

- Nuland’dan danışman atanmasına destek

Öte yandan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’la görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in görüşmede Nuland’a, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması yönündeki girişimleri ve BM’nin bir özel danışman atamasının buna sağlayacağı katkının önemi hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Nuland ise, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin girişim üstlenmesinin önemine dikkat çekerken BM Genel Sekreteri'nin bir özel danışman atamasını “çok önemli gördüğünü, bu kişinin kim olacağının da büyük önem taşıdığını” ifade etti.

Gazete, Hristodulidis-Nuland görüşmesinde ABD ile Güney Kıbrıs ilişkileri ve ABD ile Güney Kıbrıs arasında vize uygulamasının kaldırılması konularının da gündeme geldiğini belirtirken Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail+ABD şeklindei 3+1 görüşmelerinin ilk olarak enerji bakanları düzeyinde yapılması, devamında ise dışişleri bakanları düzeyine geçilmesi kararının alındığını aktardı.