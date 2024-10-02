Konstantinos Kombos “önceliğimiz Kıbrıs’ın ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliğidir”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, "Bölgede durum, risk açısından k açısından bir başka aşamaya geçti. Önceliğimiz Kıbrıs’ın ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliğidir” dedi.

Kombos, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis başkanlığında bu sabah toplanan Rum Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), İran'ın dünkü füze saldırıları ve sonrasındaki gelişmelerin ele aldığını belirtti.

Cyprus Times2ta yer alan habere göre İran’ın dün akşamki saldırı sonrasında “durumun başka bir aşamaya geçmesinin herkesi endişelendirdiğini" söyleyen Kombos “Bu aşamada bizim önceliğimiz gerek Kıbrıs’taki gerek bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliğidir.” dedi.

Bölgedeki Rum vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için gerekli girişimlerin başlatıldığını anlatan Kombos “Havalimanları açık. Uçuşlarla ilgili bir sorun var. Sorunu, Yunanistan’ın da yardımıyla Lübnan için özel bir şirketle çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

Kombos, İran’ın füze saldırısı nedeniyle çeşitli ülkelerin hava sahalarını bir süreliğine kapattığını ve 13 Nisan’da olduğu gibi, İsrail, İran, Lübnan, Irak ve Ürdün hava sahalarında uçmakta olan uçakların Güney Kıbrıs’taki havalimanlarına yönlendirildiğini anlattı.

12 uçağın Larnaka Havalimanı’na indiğini ve bunlardan 5’inin varış noktasına gitmek üzere havalimanından ayrıldığını söyleyen Kombos geriye kalan toplam bin 858 yolcunun 804’ünün de ayrıldığını, 349’unun otellerde konakladığını, ve705 yolcuyu da Larnaka Havalimanı’nda kabul ettiklerini kaydetti.

Konstantinos Kombos “ESTIA” ulusal planının dün akşam tam aktif hale getirildiğini ve şu ana kadar bu plan çerçevesinde bir resmi talep aldıklarını belirterek, kendilerinden destek talep eden 9 devlete de kolaylık sağladıklarını söyledi.

Konstantinos Kombos “Havaalanlarının kapatılması noktasına gelinirse biz hazırlıklıyız. ESTIA aktiftir. Gün içerisinde bütün yetkili bakanlıklarla ilgili toplantılar yapılacak” ifadesini kullandı.

Rum radyosu ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in olağanüstü MGK toplantısının başında yaptığı konuşmada “bütün komşu ülkelerle, AB ve ABD ile temas halinde olduğunu” söyledi.