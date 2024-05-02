Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç konulu resmi bir ziyaret için bu sabah Beyrut’a gitti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın yayımladığı haberi kaynak alan Güney Kıbrıs'taki haber siteleri, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Lübnanlı yetkililerle “Suriye’den göç eden kişilerle” ilgili konuyu görüşmek için bu sabah Lübnan’a gittiklerini duyurdu.

Hristodulidis ile Ursula von der Leyen’in Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Najib Mikati tarafından karşılandığı ve yapılan resmî açıklamalara göre Hristodulidis, Ursula von der Leyen ve Mikati arasında üçlü bir toplantı yapılacağı belirtildi.

Habere göre bunun ardından ise üç tarafın resmi heyetlerinin katılacağı görüşmelere geçilecek.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstanstinos Letimbiotis de konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ziyaretin esas amacının AB tarafından Lübnan’a politik ve ekonomik destek sağlanması, ülkenin bölgesel gelişmeler dolayısıyla karşı karşıya bulunduğu problemlerle mücadele edilmesinin ele alınması, göç konusunun etkili bir şekilde yönetilmesi aynı zamanda ülkedeki refah ve istikrarın ileriye götürülmesi için Lübnan tarafından gerekli reformların hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Letimbiotis yazılı açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ziyaret esnasında Lübnan için bir ekonomik destek paketi açıklayacağını ve bunun hayata geçirilmesinin ise Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Rum Yönetimi’nin inisiyatifi olduğunu savundu.

Ekonomik destek paketinin açıklanmasının ardından basına açıklamalarda bulunulacağı, akabinde de Hristodulidis ile Ursula von der Leyen’in Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yle görüşecekleri kaydedildi.