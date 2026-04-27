Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, AB Gayrı Resmi Liderler Zirvesi’ni değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında; “Kıbrıs’ın kendi boyutundan çok daha büyük gelişmelerin şekillenmesinde özlü rol üstlenebileceğini bir kez daha kanıtladığını” belirterek, “ülkemle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos dün yaptığı açıklamada, zirvenin Güney Kıbrıs’ın AB ile Orta Doğu arasında köprü görevi görebileceğini kanıtladığını öne sürdü.

Papadopulos açıklamasında ayrıca, toplantıya katılan tüm liderlerin, AB yasasının 47.2 sayılı maddesinin “Ölü bir metin olarak kalmaması, görüşülerek tam fonksiyonel hale getirilmesi konusunda uzlaştıklarını” da iddia etti.