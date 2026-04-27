Fileleftheros gazetesi, Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası’nın (POED) yaptığı araştırmaya göre, küçük yaş gruplarında dahi şiddet ve disiplin sorunlarının yaygınlaştığını yazdı.

Gazete, bin 17 öğretmenin katılımıyla 30 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okul ortamındaki şiddetin arttığını belirttiğini ve katılımcıların yüzde 95’inin okul içi şiddet ve suça eğilimde artış gözlemlediğini ifade ettiğini kaydetti.

Araştırmaya göre öğrenciler arasında en yaygın şiddet türü sözlü şiddet olurken (yüzde 63), bunu fiziksel şiddet (yüzde 59), vandalizm (yüzde 31) ve siber zorbalık (yüzde 13) izledi.

Öğretmenlere yönelik şiddet de dikkat çeken boyutlara ulaştı. Öğretmenlerin yüzde 29’u uygunsuz davranışlara maruz kaldığını ifade ederken, yüzde 12’si fiziksel şiddet tehdidi aldığını, yüzde 9’u ise doğrudan fiziksel saldırıya uğradığını belirtti.

Araştırma, güvenlik algısının da zayıflamış durumda olduğunu ortaya koyarken, öğretmenlerin yüzde 55’inin kendini her zaman güvende hissetmediğini, yüzde 53’ünün de okulların çocuklar için her zaman güvenli olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Şiddet olaylarının eğitim sürecini olumsuz etkilediğinin ifade edildiği araştırmada, öğretmenlerin yüzde 65’i, derslerin bu tür davranışlar nedeniyle sık sık kesintiye uğradığını belirtti; önemli bir kısmı da her dersin 6-10 dakikasını disiplin sorunlarıyla mücadeleye ayırdığını kaydetti.

Araştırmada, okul şiddetini artıran başlıca faktörler yüzde 83 oranında aile desteği yetersizliği, yüzde 78 teknolojinin kontrolsüz kullanımı, yüzde 76 caydırıcı önlemlerin eksikliği ve yüzde 75 ekonomik sorunlar gösterildi.

Bununla birlikte öğretmenlere yönelik saygının kaybedilmesi ve sosyal medyanın etkisi de önemli nedenler arasında yer aldı.

Öğretmenler, okul yönetimi ve meslektaşlarından görece destek aldıklarını belirtirken, velilerle resmi kurumların desteğinin yetersiz kaldığı kaydedildi.