Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 20 Eylül'de BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD’nin New York eyaletinde gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu’nda 20 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde konuşma gerçekleştireceğini yazdılar.

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacihrisanthu, Hristodulidis’in BM konuşmasının tarihini açıkladığı açıklamasında ayrıca, BM Genel Kurulu sebebiyle dünya liderlerinin New York’ta olacağı en yoğun diplomatik haftaya hazırlandıklarını da vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in Genel Kurul çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşmesinin beklendiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Guterres’le görüşme yapacağını aktardı.

- - Kombos: “Kıbrıs sorununun çözümü için çalışıyoruz”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün İspanya’da başlayan AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması hedefine bağlı olduklarını” söylediğini yazdı.

Habere göre konuşmasında Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini yineleyen Kombos, Gymnich toplantısının gündeminde Ukrayna ve Afrika’daki Sahel bölgesinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.