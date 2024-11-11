“Zamanında doğuş hanıma kağıt fırlatılması ne kadar yanlışsa, bugünkü su fırlatma olayı da o kadar yanlıştır”

Halkın Partisi Genel Koordinatörü Devran Vudalı, bugün Meclis Genel Kurulunda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Meclis Genel Kurulu’nda bu sabah yaşanan tartışmalar ve seviyesiz hareketler sayesinde her gün daha da rezil oluyoruz” ifadesini kullanan Vudalı, hem devletin, hem de Meclis’in itibarını yerle bir edildiğini savundu.

Yaşananlarda hem hükümetin, hem de ana muhalefetin de sorumluluğu olduğu eleştirisinde bulunan Vudalı, bugün yaşananların son yıllardaki “vurdumduymazlığın ve gayrimeşruluğu sineye çekişin” sonucu olduğunu söyledi.

2018 yılında CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya o dönem milletvekili olan Bertan Zaroğlu tarafından kağıt fırlatılması olayını da hatırlatan Vudalı “O dönem o kağıt atma olayı ne kadar yanlışsa, bugün su fırlatma olayı da o kadar yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Vudalı, şöyle devam etti:

“bugün Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’e önce su, ardından da su şişesini fırlatması gerçekten bir tür şiddet değil de nedir? Meclis iç tüzüğüne aykırı olarak hukuken şaibeli bir seçim yapılmasına tepki olarak yine bu tür davranışlarla hukuka aykırılık yaparak tepki göstereceğiz diyorsanız o zaman bundan sonrasında hukuku nasıl savunacaksınız? Şimdi hükümet başka hukuksuzluklara yöneldiğinde buna kim nasıl karşı çıkacak? Hukuku savunmak için hukuk dışı yollara tenezzül ederseniz bunun sonu nereye varacak? İki yanlış bir doğru eder mi?”