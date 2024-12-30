HP LİDERİ ÖZERSAY UBP MİLLETVEKİLİNİN SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASINDA SON GELİŞMELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

“UBP MİLLETVEKİLİ HAKKINDA ÜÇ AYRI DOSYA DÜZENLENDİ” “BAŞSAVCILIK DA SUÇ UNSURU OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE”

“SAHTE DİPLOMA ALANLARIN İLK DURUŞMASI 6 OCAK’TA”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan UBP milletvekili konusunda bilgi edinme başvurusuna cevaben Polis Genel Müdürlüğü’nden aldıkları resmi yanıtın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Özersay bahse konu milletvekili hakkında birisi Lefkoşa diğer ikisi Güzelyurt olacak şekilde üç ayrı dosya hazırlandığını ve Başsavcılığın da suç unsuru olduğu yönünde görüş vermiş olduğunun anlaşıldığını belirterek “Polis Genel Müdürü bu işlemin üç beş günde tamamlanacağını söylemişti ancak bu süreç bir ayda ancak da tamamlanabildi. Şimdi artık Başsavcılığın Meclis’e ilgili vekilin dokunulmazlığın kaldırılması için yazı göndermesi aşamasına geçiliyor” ifadelerini kullandı. Özersay ayrıca sahte diploma verenlerin mahkeme önündeki yargılamalarının devam ettiğini öte yandan sahte diploma alanların ise ilk kez 6 Ocak tarihinde duruşmalarının başlayacağını da duyurdu. Özersay eski bir polis müdürünün yargılanmasına 6 Ocak 2025’te başlanacağı bilgisini de kamuoyu ile paylaşarak “2025 yılının bu açılardan SOMUT SONUÇLARIN ortaya çıkacağı bir yıl olacağını artık görebiliyoruz, emeklerin boşa gitmediğini ve sonuca yaklaşıldığını görmek güzel” dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Polis Genel Müdürlüğü’nden SAHTE DİPLOMA aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan UBP milletvekiliyle ilgili olarak son bilgi edinme başvurumuza cevaben yazılı resmi bir yanıt daha aldık. Grev nedeniyle Maliye’ye para yatıramamış ve bu nedenle de Polis’ten gelen yazıyı geçen Cuma alamamıştık, bugüne kalmıştı. 1- Gelen yazıda Başsavcılık görüşü çerçevesinde Polisin daha önce alınan ifadelerin “daktilolarını ve detaylandırılmış raporlarını düzenlediği” ve birisi LEFKOŞA, diğer ikisi GÜZELYURT olacak şekilde ÜÇ AYRI DOSYAYI hazırladığı (dosya numaralarıyla birlikte) tarafımıza bildirildi. 2- Yaptığımız araştırmaya göre bu dosyalardan birisi SAHTE DİPLOMA’nın alındığı üniversitenin bulunduğu yer; diğeri sahte diplomanın bir diğer üniversiteye sunulduğu yani TEDAVÜLE SUNULDUĞU yer (yüksek lisans yapmak için); bir diğer ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylatıldığı, yani yine TEDAVÜLE SUNULDUĞU yer olarak düzenlendi. 3- Başsavcılık da SUÇ UNSURU OLDUĞU yönünde görüş yazmış olmalı ki dosyalar kapatılmak yerine “tafsilatlı/detaylandırılmış” şekilde hazırlandı, alınan tüm ifadelerin de daktiloları düzenlendi. 4- Peki biz son bilgi edinme başvurumuzda NE SORMUŞTUK? Polis Genel Müdürü sayın Kuni’nin Meclis’te yapılan bütçe görüşmeleri sırasında 25 KASIM tarihinde “polise gelen dosyaların ÜÇ BEŞ GÜNE KADAR TAMAMLANIP BAŞSAVCILIĞA GERİ GÖNDERİLECEĞİNİ” söylediğini hatırlatmış ve “bu dosyaları Başsavcılığa geri gönderdiniz mi?” diye sormuştuk. Bugün gelen yanıttan anlaşılan PGM Meclis’te sorulan soruya “üç-beş gün” demişti, yani Kasım ayı sonunda tamamlanacaktı, ancak Polise gelen dosyalar belli ki üç-beş günde değil PGM’nin ifadelerinin üzerinden BİR AY GEÇTİKTEN SONRA ANCAK TAMAMLANABİLDİ. Muhtemelen PGM’nin verdiği süre fazlasıyla aşıldığı için bize verilen yazıda o sorumuza net bir yanıt verilmedi, oysa tarihler kendiliğinden durumu ortaya koyuyor. Neyse geç olsun, güç olmasın. 5- Artık CTK dosya numaraları da belli olan ve Başsavcılık tarafından da suç unsuru olduğu saptanan UBP milletvekili hakkındaki ÜÇ AYRI DOSYA’nın KAYBOLMASI, HALI ALTINA SÜPÜRÜLMESİ ya da TOZLU RAFTA KALMASI mümkün değildir. Artık Başsavcılığın yeni yıl ile birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI yazısını yazması ve Meclis’teki sürecin başlaması aşamasındayız. 6- Bu arada SAHTE DİPLOMA VEREN isimlerin mahkeme önünde yargılanmasına başlandığı gibi, SAHTE DİPLOMA ALANLARIN da mahkeme önünde yargılanmasına YENİ YIL ile birlikte başlanıyor. İLK DURUŞMA TARİHİ 6 OCAK! Diploma alan bir müdürün mahkeme önündeki ilk duruşma tarihi 6 Ocak 2025! Diğer diploma alanlar da 2025 ile birlikte peyder pey yargılanmak üzere mahkeme önüne çıkarılacak, çünkü onların da dosyaları hazır. 7- Artık ÇEMBER İYİCE DARALDI, yargılamalar da başladı, suçlu bulunanlara Mahkemelerimiz gereken cezaları verecektir. AYLARDIR gün be gün dosya numaralarıyla şikayetçi olduğumuz başvuruları takip ediyoruz ve ŞEFFAF ŞEKİLDE kamuoyu ile paylaşıyoruz. Gelinen nokta gerçekten bu ülkede sahtekarlıklara ve yolsuzluklara karşı mücadele açısından UMUT VERİCİDİR. Kuşkusuz bu işin doğrusu, olması gerekeni birilerinin takibine ve baskısına gerek kalmaksızın sistemin tıkır tıkır işlemesidir. Elbet o günleri de göreceğiz ama o gün gelene değin peşini bırakmamak, takip etmek ve kamuoyunun baskısıyla SONUÇ ALMAK esas olmalıdır. 2025 yılının bu açılardan SOMUT SONUÇLARIN ortaya çıkacağı bir yıl olacağını artık görebiliyoruz, emeklerin boşa gitmediğini ve sonuca yaklaşıldığını görmek güzel. Söz verdiğimiz gibi aynen devam"