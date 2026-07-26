Halkın Partisi (HP) Kumyalı’da Tarım Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait 2 bin 500 ton kapasiteli çelik siloda meydana gelen patlama sonucu bir kurum çalışanının yaşamını yitirdiği olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, “vahim” olarak değerlendirilen olayda TÜK emekçisinin vefatından duyulan üzüntü dile getirilirken, “Yaşanan acı olay bazı soruları da beraberinde getirmiştir” denilerek, şu sorular yöneltildi:

“Tarım Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu tarafından söz konusu silonun yıllık bakımlarını yaptırmış mıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca silo ile ilgili risk değerlendirmesi yaptırıldı mı? Yaptırıldı ise yapılan risk değerlendirmesi raporunun işyerinde muhafaza edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.”

Parti açıklamasında, devlete bağlı tüm işyerleri ve kurumlarında risk değerlendirmesi ile ilgili raporların hazırlanması ve risk değerlendirme uzmanları tarafından belirlenen tehlikelerin giderilmesi veya gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada “Yürürlükteki 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sadece özel sektöre ait işyerleri için değil, devlet ve devlete bağlı kurum ve kuruluşlar da ilgili yasayı uygulamak ve risk değerlendirmesi ile ilgili raporları bir an önce hazırlamalıdır.” İfadesine yer verildi.