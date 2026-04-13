Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Devran Vudalı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

HP’den verilen bilgiye göre Vudalı, ziyaret kapsamında vakfın hastalara sunduğu hizmetleri yerinde inceleyerek, vakıf yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kanser tedavisinde kullanılan bazı temel kemoterapi ilaçlarının düzenli olarak temin edilemediğini ve zaman zaman stok sıkıntısı yaşandığını iddia eden Vudalı, sistemin yetersiz kaldığını savundu.

Gerekli laboratuvar ekipmanlarının eksikliği nedeniyle ileri düzey bazı testlerin ülkede yapılamadığını ileri süren Vudalı, bu durumun hastaların teşhis ve tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Vudalı, ülkede kadrolu hematolog ve çocuk onkoloğu bulunmadığını ve bu alanlarda emekli doktorlardan hizmet alındığını da iddia etti.

Ziyaret sonunda vakıf yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve sağlık alanında ilaç, ekipman ile uzman hekim eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini dile getiren Vudalı, parti olarak konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.