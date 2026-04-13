Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, çarşamba günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde olacaklarını duyurdu.

“Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü savunmak, halkın iradesine ve demokratik değerlere sahip çıkmak için bir kez daha sesimizi yükselteceğiz” diyen Maviş, eyleme sendika yetkililerinin katılacağını bildirdi.

Maviş, sendikaların, ülkede yaşanan süreci yakından ve dikkatle takip ettiğini belirterek, “Gelinen aşamada, hükümete ve Başbakan’a duyduğumuz güvensizlik açıktır” dedi.

-“Tavrımız nettir… Düzenleme derhal Meclis alt komitesine gönderilmelidir”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürecinde hem hükümet hem de muhalefet partilerinin söylemlerini dinlediklerini ifade eden Maviş, sendikalar olarak ilk günden beri ortaya koydukları tavrın net olduğuna dikkat çekerek, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarılarının Meclis Alt Komitesine gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşananların yalnızca bir yasa tartışması olmadığını, ülkenin siyasal kriz içerisinde olduğunu savunan Maviş, “Bu krizin tek demokratik çözümü erken seçimdir” dedi.

Siyasal krizin, kendisini yalnızca ekonomik ve yönetimsel olarak değil, aynı zamanda basın ve toplumsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerle de gösterdiğini ifade eden Maviş, son günlerde onlarca basın mensubunun, haber sitesinin ve yurttaşın sosyal medya paylaşımlarının sistematik biçimde kaldırıldığına, hatta canlı yayınlara dahi müdahale edildiğine dikkat çekti.

-“Basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinin mevcut yönetim anlayışından bağımsız değerlendirilemeyeceği ortadadır”

Siber saldırıları protesto eden içeriklerin dahi hedef alınarak kaldırılmasının, artık yalnızca haberlerin değil, itiraz hakkının da susturulmak istendiğini gösterdiğini savunan Maviş, “Basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinin mevcut yönetim anlayışından bağımsız değerlendirilemeyeceği ortadadır” dedi.