Halkın Partisi (HP), sön dönemde yaşanan ölümle sonuçlanan iş kazalarının, “çalışma koşullarının ne denli kötü olduğunu” gözler önüne serdiğini savundu.

HP Çalışma Hayatı Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çalışma koşulları, iş güvenliği, denetim ve işçi barınma koşullarının sorgulanması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Özellikle Balıkesir’de 2 işçinin işçi yatı evinde hayatını kaybetmesi, işçi yatı evlerinin yeterli ve sağlıklı olup olmadığı Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğudur. Bu sorumlulukla ilgili yasalar ve tüzükler gerekli yetkiyi de sunmaktadır” denildi.

İşverenlerden, ön izin başvuru sürecinde, işçilerin barınma koşulları için Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden uygunluk belgesi talep edilip edilmediğinin açıklanması istendi.