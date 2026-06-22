Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral, denizlerdeki istilacı balon balığıyla mücadelede maddi kaynak yaratılmasının önemine dikkat çekti.

Moral, yaptığı yazılı açıklamada, belirlenecek bazı ithal ürün kalemlerinden fon oluşturularak balon balığıyla mücadeleye katkı sağlanabileceğini belirtti.

Bu tür zararlılarla mücadelede ihtiyaç duyulan en önemli unsurun kaynak yaratılması olduğunu kaydeden Moral, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği projesi kapsamında söz konusu mücadeleye ciddi kaynak ayırdığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de balon balığıyla mücadeleye yönelik katkı payını artırdığını belirten Moral, yetkililere çağrıda bulundu.

Durumun vahim olduğunu savunan Moral, ilgili tarafların bir araya gelerek neler yapılabileceği ve nasıl kaynak yaratılabileceği konusunda süratle adım atması gerektiğini söyledi.