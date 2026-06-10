Hong Kong'da geçen yıl kamu konutlarından oluşan Wang Fuk Court sitesinde çıkan ve 168 kişinin ölümüne yol açan yangınla ilgili yedi kişi ve iki şirket hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer, şüphelilerin taksirle ölüme neden olma, dolandırıcılık amacıyla komplo kurma, kara para aklama, adaletin işleyişini engellemeye teşebbüs ve vergi kaçakçılığı dahil 25 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Kasım ayında meydana gelen yangın, sekiz yüksek katlı bloktan yedisini etkisi altına almış ve son yılların en ölümcül konut yangınlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Aylar süren soruşturma kapsamında yapılan kamu duruşmalarında, yangın günü hayati öneme sahip birçok yangın güvenliği sisteminin insan hataları nedeniyle devre dışı kaldığı ortaya çıktı.

Sanıklar arasında, sitenin yenileme çalışmalarında görev alan danışmanlık şirketinin yöneticileri ve denetçileri ile ana yüklenici firmanın yetkilileri bulunuyor.

ALARM SİSTEMLERİ YANGIN SIRASINDA DEVRE DIŞIYDI

Soruşturmada, yedi blokta yangın alarm sistemlerinin kapatılmış olduğu belirlendi. Yetkililer, bunun sakinlerin tahliye süresini ciddi şekilde kısalttığını ve can kaybını artırdığını ifade etti.

Ayrıca bazı bölgelerde zorunlu yangına dayanıklı güvenlik ağlarının kullanılmadığı, pencerelerin ise köpük levhalarla kapatıldığı tespit edildi. Bu malzemelerin alevlerin dairelere hızla yayılmasına katkı sağlamış olabileceği belirtildi.

SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmada standartlara uygun olmayan güvenlik ağları ve sigara izmaritleri öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Yangın Soruşturma Görev Gücü, yanmakta olan bir sigaranın kolay tutuşabilen malzemeleri ateşlediğini ve yangının bu şekilde başladığını değerlendiriyor.