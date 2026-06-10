İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım, Ankara'nın tepkisini çekti. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ı hedef alarak çeşitli suçlamalarda bulundu.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Netanyahu için "soykırım uzmanı" ifadesini kullanarak, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili gerçekleri uluslararası kamuoyu önünde dile getirmeyi sürdüreceği belirtilerek, "Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.