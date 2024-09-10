HOMES GARDEN TEMİZLİK ŞİRKETİ YBB BELDELERİNİ PIRIL PIRIL EDİYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesinin hizmet alımı için aldığı teklifler sonrasında Homes Garden isimli şirket temizlik işlerini verince tüm beldelerde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor çok sayıda vatandaşlar yapılan temizlik işlerinden memnun olduklarını çalışan ekibin tam profesyonelce çalıştıklarını söylerken özellikle Gazimagusa karpaz ana yolundaki belediye hudutları içerisinde bulunan ana yolların temizlikten sonra temiz görünmesi büyük takdir topluyor..