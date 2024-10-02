HOMES GARDEN İLE YBB BELDELERİ PIRIL PIRIL OLUYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi başkanı Katip Demir'in tüm beldelerde başlatmış olduğu temizlik çalışmaları hızla devam ediyor.

Hizmet alımı çerçevesinde teklifi alan Homes Garden şirketi tüm caddeleri pırıl pırıl etmeye devam ederken bölge çalışanları temizlik kampanyasından çok memnun olduklarını belirtirken özellikle kaldırımları işgal eden ağaçların budanması ve yayaların kaldırım üzerinde rahat yürümesi sağlanması dikkatlerden kaçmadı