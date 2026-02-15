BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs'ta liderlerin fikirlerinin olgunlaşması ve kendi iç süreçlerinin gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu ancak “küçük ortak kararlar” için görüşmeye devam etmesi ve temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecini en iyi şekilde yeniden başlatma yöntemlerini araştırması gerektiğini belirtti.

Maria Angela Holguin, "Yarım yüzyıldan fazla süren, birçok başarısız müzakere girişimi ve uzlaşmayla dolu bir çatışmada, liderler toplumlarını yeni hayal kırıklıklarına maruz bırakmamaya dikkat etmelidir; aksi takdirde daha uzun yıllar sürecek bir eylemsizlik dönemi yaşanabilir" uyarısında da bulundu.

Holguin, önümüzdeki aylarda, her iki toplumdan çeşitli gruplar arasında yakınlaşmayı teşvik için toplantılar yapmayı sürdüreceğini ve somut bir ilerlemeye katkı koyabileceğini gördüğünde adaya geri döneceğini söyledi.

Maria Angela Holguin, “Zorluk: Liderler arasındaki diyalog yoluyla ortak bir zemin oluşturma” başlığıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki müzakere sürecini değerlendirdiği açıklamasında, yaklaşık bir yıl önce, Mart 2025'te Cenevre'de yapılan görüşmede her iki tarafın da BM Genel Sekreteri'ne güven artırıcı önlemlere bağlı kalacaklarını söylediğini ancak bu konuda henüz önemli bir ilerleme olmadığını söyledi.

17 Ocak 2026'daki son görüşmede de, somut sonuçlar beklemeden ancak orta vadede müzakerelerin başlaması için açılması gereken yolları keşfetmek amacıyla Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderlerini doğrudan bir görüşme için bir araya getirdiğini kaydeden Holguin, bu görüşme sırasında birbirlerini dinleyen Hristodulidis ve Erhürman'ın ne umduklarını ve somut müzakerelere giden yolu nasıl gördüklerini açıkladıklarını belirtti.

-"Önümüzdeki aylar çok büyük beklentilerin oluşmayacağı bir dönem hâline gelebilir"

Maria Angela Holguin, 2026 yılının yoğun bir hareketlilikle başladığına dikkat çekerek, bir tarafın AB Dönem Başkanlığı ve genel seçimlere, diğer tarafın ise liderliğinin pekişmesi ve yerleşmesine odaklanacağına işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenen GKRY’nin Mayıs ayında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerine odaklanacağından bunun siyasi atmosferde önemli değişiklikler yapılmasını önleyebileceğini kaydeden Holguin, Kuzey Kıbrıs’ta farklı bir vizyona sahip yeni bir liderin göreve gelmesinden dolayı hem iç, hem dış konuların koordinasyonu, pozisyonlar ve önceliklerin belirlenmesi gerekliliği nedeniyle önümüzdeki ayları çok büyük beklentilerin oluşmayacağı bir dönem hâline getirebileceğini aktardı.

Holguin, şöyle devam etti:

“Uzun süreli anlaşmazlıklarda başarı şansı olabilmesi, hassas bir hazırlık ve kapsamlı bir ön çalışma gerektirir. Bu, durumların olgunlaşmasına ve geleceğe dair vizyonların şekillenmesine yardımcı olur; böylece her taraf, diğerinin duruşunu, öncelikli çıkarlarını, çekincelerini ve ihtiyaçlarını anlayabilir. Son liderler toplantısında başlayan şey tam olarak da buydu ve sürecin ilerleme şansını artıracak olan da budur"

-“İki tarafın BM arabuluculuğu olmadan doğrudan konuşabileceği fikri bir ilerlemedir”

Maria Angela Holguin, liderlerle 17 Ocak'ta yaptığı toplantı sırasında ortaya çıkan 'iki tarafın BM arabuluculuğu olmadan doğrudan birbirleriyle konuşabileceği fikri'nin başlı başına önemli bir ilerleme olduğunu söyledi.

Holguin, "Her iki tarafın da karşı tarafı daha iyi anlaması gerekir ki, her ikisinin de karşılıklı kazanım sağlayacak çözümlere katkı koyduğu kararlar alınabilsin… Sadece baskı kurma ve durağanlığa oynama—ya da üçüncü bir tarafı—suçlayıcı eylem ve söylemler kimseye hizmet etmiyor" dedi.

Önümüzdeki aylarda, kararların, müzakerelere yeniden başlama yönünde fayda sağlayacağı farklı bir etkileşim modelini oluşturma zamanının geleceğini savunan Holguin, "Bu modelde kararlar, müzakerelere yeniden başlama konusunda gerçek bir ilgiyi göstermeye yardımcı olacak ve böylece her iki topluluk da liderlerinin herkesin yararına olacak şekilde statükoyu değiştirmeye istekli olduklarını görebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

-“Liderlerin fikirlerinin olgunlaşması için zamana ihtiyaçları var”

Maria Angela Holguin liderlerin fikirlerinin olgunlaşması ve kendi iç süreçlerinin gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Holguin, liderlerin, “küçük ortak kararlar” için görüşmeye devam etmesi ve temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecini en iyi şekilde yeniden başlatma yöntemlerini araştırması gerektiğini ifade etti.

Holguin şöyle devam etti:

“Önümüzdeki aylarda, her iki toplumdan çeşitli gruplar arasında yakınlaşmayı teşvik etmeye devam etmeyi planlıyorum. Böylece bir araya gelip vizyonlarını ve kaygılarını paylaşabilir, ortak adada birlikte yaşamanın yollarına dair fikir alışverişinde bulunabilirler. Geçen aralık ayında Amman’da düzenlenen bir çalışma kampında Gençlik Teknik Komitesi ile yaptığımız da buydu. Birkaç hafta önce Baf’ta bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum akademisyenlerden oluşan bir grupla da aynı yaklaşımı sürdürdük. Gelecek hafta, Teknik Komitelerin Eş Başkanlarını Londra’da bir araya getireceğiz"

Gelecekte bu türden daha fazla toplantı düzenleyebilmeyi umduğunu kaydeden Holguin, bu toplantıların sadece adanın ortak vizyonu için fikirler üretmekle kalmayıp, toplumsal hareketliliği de artıran mekanizmalar oluşturmak ve yapıcı değişim için daha fazla imkân yaratmak açısında da cesaret verici olacağını savundu.

-“Somut bir ilerlemeye katkı koyabileceğimi gördüğümde Adaya geri döneceğim”

Maria Angela Holguin, birkaç ay sonra, somut bir ilerlemeye katkı koyabileceğini ve liderlerin karar alma süreçlerinde BM’nin varlığını yararlı bulduklarını gördüğünde adaya geri döneceğini söyledi.

Holguin, "Her iki tarafın da müzakerelerin yeni bir aşamasına girmesini sağlayacak somut adım atma zamanı gelecek. Tüm karmaşık süreçlerde olduğu gibi, daha fazla hazırlık, son aşamada olumlu ve kalıcı sonuçlara ulaşma ihtimalini artırır. İşte asıl yakın zorluk budur.”