Baf’a bağlı Hloraka köyünde, yabancı uyrukluların kaçak olarak kaldıkları apartman kompleksine dün sabah düzenlenen operasyonda olaylar çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık Sarayı’nda önceki gün yapılan toplantıda, Hloraka’daki yasadışılıkların önüne geçilebilmesi için bir dizi karar alındığını ve bu çerçevede dün sabah, polis tarafından operasyon düzenlendiğini yazdı.

Gazete, operasyon çerçevesinde 250 apartman dairesinin denetlendiğini, 80 Afrika ve Arap kökenli kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerin bilgilerinin alındığını, bunlardan bazılarının polise saldırarak tutuklandığını ve iki polis memurunun çıkan olaylarda yaralandığını kaydetti.

Haberde, apartman kompleksinin mühürlendiği ve burada yasa dışı ikamet eden yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği, ikamet izni bulunan bir kişinin serbest bırakıldığı, bir kişinin de sığınma başvurusunun beklemede olması nedeniyle gözaltında tutulmaya devam edeceği belirtildi.