Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 9 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Ştula, El-Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el-Alem askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında, yine sınır hattında yer alan İsrail'e ait Misgav Am askeri noktasının vurulduğunu kaydetti.

Hizbullah'ın ilerleyen saatlerde yaptığı 3'üncü yazılı açıklamasında, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hanita, Branit ve Ştula'daki askeri noktalara güdümlü füze ile saldırı düzenlediği aktarıldı.

- Beyaz fosfor bombası saldırısı

Lübnan resmi ajansı NNA ise, İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el-Cebel beldesi civarını vurduğunu aktardı.

Haberde, İsrail ordusunun Kefr Kella ve Odeysa beldeleri arasındaki bölgelere "beyaz fosfor bombası" attığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Ayta eş-Şaab beldesi etrafına da saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.