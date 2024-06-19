Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattında yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in dünkü Lübnan’ın Burgaliye beldesine yönelik düzenlediği saldırıya misilleme gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamikaze İHA ile saldırı yapıldığı ifade edildi.
Saldırı sonucu hedefin tam isabet vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.
İsrail ordusunda ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Editör: Timuçin Cansoylu