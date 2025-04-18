(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve sirkat suçlarından tutuklanan Sou Hone Touda ile Abdel Hamid Ziani yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis ,16 Nisan 2025 tarihinde saat 04:20’de Lefkoşa’da sakin Ali İhsan Muhammed’in ikametgahına pencereden girildiğini ve salonda sehpa üzerindeki Dell marka 15.000 TL değerindeki laptop ile yatak odasındaki gardırop içinde muhafaza edilen 350 Euro paranın sirkat edildiğini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, aynı gün söz konusu eve giren şahsın Sou Hone Touda olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis, Sou Hone Touda'nın üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde 5 gram ağırlığında hin keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan arama ise çalınan laptop ile şarj yerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde zanlı Ziani'nin tespit edildiğini, suç ortağı olan bir kişinin de arandığını söyledi.

Polis, aranan bir kişi ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapıp, zanlıların aleyhinde 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.