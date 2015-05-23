Hırsızlıktan 5 Kişi Tutuklandı!



Çeşitli bölgelerde “ev açma ve hırsızlık” suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan 5 kişiyle ilgili ileri soruşturmada, başka suçları da olduğu ortaya çıktı.Polis, yeni ortaya çıkan suçlarla ilgili bir kişiyi daha tutukladı.



Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, mayıs ayında çeşitli bölgelerde meydana gelen ev açma ve hırsızlık meselelerinden tutuklu bulunan D.P. (E-16), G.K. (E-22), S.D. (E-15), H.D. (E-16) ve M.K.V.’nin (E-14) yapılan sorgulamalarında 27 Şubat-11 Mayıs arasında, Gazimağusa’da Akun Market’ten, Lemar Market’ten ve Tavamacı adlı işyerinde para ve bazı ürünler çaldıkları veya işyerine hasar verdikleri saptandı.



5 kişiye ek olarak U.C.G. (E-16) de tutuklandı.