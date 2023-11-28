Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında çöken tünelin enkazında 17 gündür mahsur kalan 41 işçiden 18'inin kurtarıldığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, kurtarma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin günler süren çalışmalarının ardından tünelde mahsur kalan işçilerin tamamının enkazdan çıkarılmasının yaklaşık 3 saat süreceği belirtildi.

An itibarıyla çöken tünelde mahsur kalan 41 işçiden 18'inin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, bölgede işçiler için 41 ambulans bulunduğu ifade edildi.

- Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.